Рома - Реал 2:2 (по пен. 5:4) видео голов и обзор матча

Римский клуб обыграл "сливочных" в серии пенальти.

Рома - Реал: обзор матча twitter.com/realmadrid

Римская Рома и мадридский Реал провели товарищеский поединок.

Команды не сумели выявить победителя в основное время, забив по два гола в ворота друг друга. В серии пенальти более удачливыми оказались подопечные Паулу Фонсеки. Из игроков Реала 11-метровый удар не реализовал Марсело.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Реал:

Рома - Реал 2:2 (пен. - 5:4)

Голы: Перотти, 34, Джеко, 40 - Марсело, 16, Каземиро, 39.

Серия пенальти: Коларов (Рома) - 1:0; Кроос (Реал) - 1:1; Ундер (Рома) - 2:1; Иско (Реал) - 2:2; Антонуччи (Рома) - 3:2; Бэйл (Реал) - 3:3; Кристанте (Рома) - 4:3; Модрич (Реал) - 4:4; Спинаццола (Рома) - 5:4; Марсело (Реал) - 5:4.

Рома: Лопес - Флоренци (Спинаццола, 63), Фасио, Жезус, Коларов - Пеллегрини (Диавара, 62), Кристанте - Ундер, Дзаньоло (Антонуччи, 76), Перотти (Клюйверт, 67) - Джеко (Шик, 76).

Реал: Куртуа - Милитан, Варан, Начо (Йович, 46) - Карвахаль (Одриосола, 62), Модрич, Каземиро (Кроос, 62), Вальверде (Винисиус, 46), Марсело - Азар (Иско, 71) - Бензема (Бэйл, 61).

Предупреждение: Милитан.