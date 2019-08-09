Роналду: В 2003 году мной интересовалось 50 клубов, а если бы я забил - их было бы 100

Звездный форвард поделился воспоминанием о важном моменте в своей карьере.

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду вспомнил о том, как в 2003-м году сыграл в товарищеском матче за Спортинг против Манчестер Юнайтед. По словам португальца, в тот момент за ним следили представители многих клубов и этот поединок стал одним из переломных в его карьере.

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“Это был первый матч на новом стадионе Спортинга. Я помню тот день так, как будто это произошло сегодня. Я был счастлив, ведь мне предстояло сыграть против одного из лучших клубов мира. Еще я немного нервничал, но это нормально.

Я был мотивирован на этот матч и понимал, что если сыграю хорошо, то это вызвало бы ко мне еще больший интерес со стороны других клубов, потому что в тот день за мной пристально следили. В то время я был талантливым дриблером, но я изменился, стал прямолинейнее.

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Забить гол в том матче было не так важно. Если бы я забил, то мною бы заинтересовались 100 команд. А так как я не забил, их было всего 50. Я считаю, что самое главное - помогать команде. Спортинг выиграл, а я пользовался спросом даже без гола“, - цитирует Роналду DAZN.

Ранее Криштиану Роналду признался, что если бы не занимался футболом, то стал бы актером или моделью.