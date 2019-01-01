Таблица коэффициентов УЕФА: Заря и Мариуполь принесли Украине очки

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Состоялись матчи квалификации еврокубковых турниров, в которых приняли участие три украинские команды.

Киевское Динамо потерпело поражение от Брюгге в Лиге чемпионов, а вот Заря и Мариуполь свои поединки в Лиге Европы завершили вничью, тем самым суммарно принеся Украине одно очко в таблице коэффициентов УЕФА (в квалификации за победу начисляется одно очко, за ничью - 0,5).

Отметим, что Шахтер уже имеет четыре бонусных очка за место в групповом этапе Лиги чемпионов, а вот Александрия вступит в борьбу за очки позже.

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:

Шахтер - 4 очка

Заря - 2,5 очка

Мариуполь - 0,5 очка

Динамо - 0 очков

Александрия - 0 очков

Таким образом, в активе Украины 7 очков или 1,4 балла (сумма очков делится на количество команд). Отставание от Бельгии увеличилось с 1,2 до 1,5 балла, отрыв от Турции увеличился с 0,4 до 0,5 балла.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрения третьего турнира в 2021 году восьмая и девятая строчки в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, представленная выше таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2021/22.