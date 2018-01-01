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Месси схватил за задницу жену в клубе на Ибице

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Аргентинец вместе с женой и друзьями провел несколько дней на Ибице.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
instagram.com/leomessi/

Лидер Барселоны Лионель Месси провел небольшой отпуск на Ибице.

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Футболист вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо проводил время в клубе. Компанию паре составили Луис Суарес, Жорди Альба и экс-игрок "сине-гранатовых" Сеск Фабрегас.

Во время тусовки Месси несколько раз ухватил жену за ягодицы, что попало в объективы камер.

Отметим, что пока Месси и Суарес были на Ибице в Испании сообщили о том, что их автомобили заминировали.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил травму и пропустит предсезонный тур Барселоны.

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Теги: Лионель Месси, Антонелла Рокуццо, футбол, вне игры, отпуск, видео, Ибица
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