Месси схватил за задницу жену в клубе на Ибице
Аргентинец вместе с женой и друзьями провел несколько дней на Ибице.
Лидер Барселоны Лионель Месси провел небольшой отпуск на Ибице.
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Футболист вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо проводил время в клубе. Компанию паре составили Луис Суарес, Жорди Альба и экс-игрок "сине-гранатовых" Сеск Фабрегас.
Во время тусовки Месси несколько раз ухватил жену за ягодицы, что попало в объективы камер.
messi es yo de novio pic.twitter.com/eNFIc5qPtB— Nick🔥 (@NickEdlp_) 6 серпня 2019 р.
Отметим, что пока Месси и Суарес были на Ибице в Испании сообщили о том, что их автомобили заминировали.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил травму и пропустит предсезонный тур Барселоны.
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