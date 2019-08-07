Гол экс-полузащитника Динамо принес Галатасараю победу в Суперкубке Турции

Юнес Беланда отметился в конце первого тайма.

Галатасарай минимально переиграл Акхисар Беледиеспор в матче за Суперкубок Турции.

Единственный гол на счету бывшего полузащитника Динамо Юнеса Беланды.

Отметим, что это 16-победа Галатасарая в Суперкубке Турции.

Напомним, Беланда являлся игроком Динамо с 2013 по 2017 год. Он провел за киевлян 56 матчей, где забил восемь голов.