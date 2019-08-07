Гол экс-полузащитника Динамо принес Галатасараю победу в Суперкубке Турции
Юнес Беланда отметился в конце первого тайма.
Галатасарай минимально переиграл Акхисар Беледиеспор в матче за Суперкубок Турции.
Familiar scenes! #Tripl3Champs pic.twitter.com/ihHvII5MC8— Galatasaray EN (@Galatasaray) August 7, 2019
Единственный гол на счету бывшего полузащитника Динамо Юнеса Беланды.
Отметим, что это 16-победа Галатасарая в Суперкубке Турции.
Напомним, Беланда являлся игроком Динамо с 2013 по 2017 год. Он провел за киевлян 56 матчей, где забил восемь голов.
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