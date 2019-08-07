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Гол экс-полузащитника Динамо принес Галатасараю победу в Суперкубке Турции

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Юнес Беланда отметился в конце первого тайма.
Юнес Беланда
Юнес Беланда
Getty Images

Галатасарай минимально переиграл Акхисар Беледиеспор в матче за Суперкубок Турции.

Единственный гол на счету бывшего полузащитника Динамо Юнеса Беланды.

Отметим, что это 16-победа Галатасарая в Суперкубке Турции.

Напомним, Беланда являлся игроком Динамо с 2013 по 2017 год. Он провел за киевлян 56 матчей, где забил восемь голов.

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Теги: футбол, Галатасарай, Суперкубок Турции, Юнес Беланда
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