Месси отстранили на три месяца от матчей сборной Аргентины

У футболиста есть семь дней, чтобы обжаловать решение Южноамериканской конфедерации футбола.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси получил дисквалификацию от Южноамериканской конфедерации футбола.

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Как сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ, аргентинец три месяца не может выступать за национальную команду из-за его поведения во время Кубка Америки-2019.

Таким образом, Месси не сможет выйти на поле в футболке "альбиселесте" до ноября месяца. Кроме того, КОНМЕБОЛ увеличил сумму штрафа до 50 тысяч долларов.

Отмечается, что конфедерация предоставила Месси и Аргентинской футбольной ассоциации семь дней для обжалования санкций.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получит оригинальную награду от фонда Папы Римского.