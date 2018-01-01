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Тренера Браги со скандалом сняли с самолета

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Рикарду Са Пинту поссорился с экипажем самолета из-за того, что ему не позволили вытянуть ноги.
Рикарду Са Пинту
Рикарду Са Пинту
Getty Images

Главный тренер Браги Рикарду Са Пинту попал в скандальную историю во время полета на самолете.

Как сообщает RTP, 46-летнего специалиста высадили из самолета в аэропорту города Фаро после конфликта с начальником салона и стюардессой.

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По словам экипажа, причиной скандала стало то, что Са Пинту запретили вытянуть ноги на одном из самых дорогих передних сидений самолета, которое предназначенно для этого. Это вывело специалиста из себя.

Отметим, что Са Пинту был назначен на пост главного тренера Браги этим летом.

Ранее сообщалось, что известного российского боксера Сергея Ковалева сняли с самолета из-за того, что он приставал к женщине.

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Теги: Брага, Португалия, футбол, скандал
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