Тренера Браги со скандалом сняли с самолета

Рикарду Са Пинту поссорился с экипажем самолета из-за того, что ему не позволили вытянуть ноги.

Главный тренер Браги Рикарду Са Пинту попал в скандальную историю во время полета на самолете.

Как сообщает RTP, 46-летнего специалиста высадили из самолета в аэропорту города Фаро после конфликта с начальником салона и стюардессой.

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По словам экипажа, причиной скандала стало то, что Са Пинту запретили вытянуть ноги на одном из самых дорогих передних сидений самолета, которое предназначенно для этого. Это вывело специалиста из себя.

Sá Pinto foi expulso de um avião depois de se envolver numa altercação com uma assistente de bordo, segundo a @rtppt pic.twitter.com/4f08ABcZAJ — B24 (@B24PT) 2 августа 2019 г.

Отметим, что Са Пинту был назначен на пост главного тренера Браги этим летом.

Ранее сообщалось, что известного российского боксера Сергея Ковалева сняли с самолета из-за того, что он приставал к женщине.