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Ибрагимовича наказали штрафом за симуляцию в матче МЛС

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Именитый швед пытался заработать пенальти в поединке против Портленда.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Дисциплинарный комитет МЛС принял решение оштрафовать нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича за симуляцию в матче против Портленда, которая состоялась 27-го июля.

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Инцидент произошел на 50-й минуте встречи. Шведский форвард упал в штрафной соперника и настаивал на пенальти. Сумма штрафа Ибрагимовича не называется.

Отметим, что для Златана это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович ударом с локтя отправил соперника в больницу.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, симуляция, МЛС, штраф, MLS
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