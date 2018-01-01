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Галатасарай интересуется услугами Яремчука

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Украинец может переехать в чемпионат Турции.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Динамо Киев

Нападающий Гента Роман Яремчук попал в шорт-лист селекционной службы Галатасарая, сообщает Futbol Arena.

Источник утверждает, что украинец рассматривается руководством турецкого клуба как главная кандидатура на усиление линии атаки.

Вполне возможно, что скауты Галатасарая обратили внимание на украинца после его выступлений в квалификационных матчах Лиги Европы против Вииторула, где он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 2 матчах.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Гент, Галатасарай
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