Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки, Россия потеряла представителя

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Две победы Зари над Будучностью в Лиге Европы позволили Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА два очка (в квалификации за победу начисляется одно очко, за ничью - 0,5).

Добавим, что Шахтер уже имеет четыре бонусы за место в групповом этапе Лиги чемпионов, Динамо, Александрия и Мариуполь начнут сбор урожая позже.

Итак, в активе Украины пока 6 очков или 1,2 балла. От Бельгии отставание составляет 1,2 балла (6 очков), отрыв от Турции - 0,4 (2).

Отметим, что по итогам недели в топ-10 стран своего представителя потеряла только одна ассоциация - Россия, у которой тульский Арсенал проиграл Нефтчи из Азербайджана.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрение третьего турнира в 2021 году и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2021/2022: