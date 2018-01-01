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Президент Бешикташа опроверг информацию о переходе Коноплянки

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Фикрет Орман отметил, что его команда не спешит покупать новых футболистов.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Президент стамбульского клуба Бешикташ Фикрет Орман опроверг слухи о трансфере полузащитника Шальке Коноплянки в свой клуб.

“Я слышал, что Коноплянка должен приехать сегодня в Стамбул. Буду с вами откровенен, если верить всему, что пишут в СМИ, то в Бешикташ ежедневно переходит какой-то новый футболист.

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что возможное прибытие Евгения в Турцию не связано с Бешикташем. Мы активно работаем на трансферном рынке. У нас есть еще около месяца, поэтому мы не спешим“, - цитирует Ормана TurksVoetbal.

Ранее сообщалось, что Бешикташ и Шальке договорились по цене трансфера Коноплянки.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке, Бешикташ
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