Историческое событие: Женщину назначили главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА

В среду, 14-го августа, английские Ливерпуль и Челси проведут матч за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает пресс-служба организации, впервые в истории судить этот поединок будет не мужская, а женская бригада арбитров. Так, главный судьей встречи назначена француженка Стефани Фраппар.

Ассистентами Фраппар будут ее соотечественница Мануэль Николози и ирландка Мишель О’Нил.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q