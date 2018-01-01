Бывший форвард Динамо помог Гремио выйти в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Андре отличился дублем в матче против Либертада.

Бывший нападающий киевского Динамо Андре, ныне выступающий за бразильский Гремио, помог своему клубу выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес.

Гремио на своем поле обыграл Либертад из Парагвая со счетом 2:0, а потом укрепил свое преимущество победой на выезде - 3:0. Андре в ответном поединке отличился дублем, поразив ворота соперника на 19-й и 45-й минутах.

В четвертьфинале Кубка Либертадорес Гремио сыграет с Палмейрасом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Гремио Тете стал игроком донецкого Шахтера.