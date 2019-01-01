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Главный тренер Гента: Яремчук может забить с полумомента, это очень важно для нас

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Наставник бельгийского клуба прокомментировал выступление Романа Яремчука.
Роман Яремчук (справа)
Роман Яремчук (справа)
kaagent.be

Главный тренер бельгийского Гента Йесс Торуп высказался по поводу отличного старта сезона для украинского футболиста Романа Яремчука.

"Я очень рад за Романа. Он отлично начал сезон, забив три гола и совершив две результативные передачи.

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Яремчук - игрок, который может забить с полумомента, это очень важно для нас. Его гол в ответном матче квалификации Лиги Европы с Вииторулом придал нам уверенности", - приводит слова Торупа пресс-служба Гента.

Ранее сообщалось, что Гент с Яремчуком, Пластуном и Безусом вышел в следующую стадию Лиги Европы.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, Бельгия, Лига Европы, футбол
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