Дани Алвес продолжит карьеру в родной Бразилии.

Известный защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который после завершения сезона-2018/19 покинул ПСЖ, наконец-то нашел себе новый клуб.

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Как сообщает пресс-служба Сан-Паулу, 36-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом. Контракт флангового защитника рассчитан на 3, года.

Отметим, что Алвес стал игроком Сан-Паулу на правах свободного агента.

Напомним, этим летом Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки. Футболиста назвали лучшим игроком турнира. Таким образом, в активе Дани Алвеса 40 различных титулов.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес потроллил себя, “примерив“ новые профессии.