Самый титулованный игрок мира подписал контракт с бразильским Сан-Паулу
Известный защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который после завершения сезона-2018/19 покинул ПСЖ, наконец-то нашел себе новый клуб.
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Как сообщает пресс-служба Сан-Паулу, 36-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом. Контракт флангового защитника рассчитан на 3, года.
Отметим, что Алвес стал игроком Сан-Паулу на правах свободного агента.
#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 августа 2019 г.
Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A
Напомним, этим летом Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки. Футболиста назвали лучшим игроком турнира. Таким образом, в активе Дани Алвеса 40 различных титулов.
Ранее сообщалось, что Дани Алвес потроллил себя, “примерив“ новые профессии.
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