Бешикташ и Шальке договорились по цене трансфера Коноплянки - СМИ

Украинский футболист в ближайшее время переедет в чемпионат Турции.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в ближайший день-два станет игроком Бешикташа, сообщает Sabah.

Источник утверждает, что накануне клубы достигли договоренности по цене трансфера украинца. Отмечается, что именно из-за этого пункта затягивался переход футболиста.

Шальке хотел выручить за игрока 4 миллиона евро, а Бешикташ был готов заплатить только половину суммы. В итоге стороны сошлись на цене 3 миллиона евро.

Ранее стало известно, сколько Коноплянка будет получать в Бешикташе.