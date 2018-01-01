Бешикташ и Шальке договорились по цене трансфера Коноплянки - СМИ
Украинский футболист в ближайшее время переедет в чемпионат Турции.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в ближайший день-два станет игроком Бешикташа, сообщает Sabah.
Источник утверждает, что накануне клубы достигли договоренности по цене трансфера украинца. Отмечается, что именно из-за этого пункта затягивался переход футболиста.
Шальке хотел выручить за игрока 4 миллиона евро, а Бешикташ был готов заплатить только половину суммы. В итоге стороны сошлись на цене 3 миллиона евро.
Ранее стало известно, сколько Коноплянка будет получать в Бешикташе.
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