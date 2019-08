Брюгге накануне матчей против Динамо продал лидера команды

Вингер бельгийского Брюгге Арно Данджума Груневелд совершил переход в английский Борнмут.

Официальный сайт “вишенок“ подтвердил подписание долгосрочного контракта с 22-летним футболистом, при этом клуб не раскрывает ни сроков действия соглашения, ни сумму трансфера. Данджума стал четвертым новичком Борнмута этим летом после Ллойда Келли, Джека Стейси и Филиппа Биллинга

#WelkomDanjuma 🙌



The Dutch winger is now on board with #afcb 👊https://t.co/PPRfy0XKaJ