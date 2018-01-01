Брюгге накануне матчей против Динамо продал лидера команды

Вингер бельгийского клуба продолжит карьеру в Англии.

Вингер бельгийского Брюгге Арно Данджума Груневелд совершил переход в английский Борнмут.

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Официальный сайт “вишенок“ подтвердил подписание долгосрочного контракта с 22-летним футболистом, при этом клуб не раскрывает ни сроков действия соглашения, ни сумму трансфера. Данджума стал четвертым новичком Борнмута этим летом после Ллойда Келли, Джека Стейси и Филиппа Биллинга

По информации издания Sky Sports, англичане потратили на покупку порядка 13,7 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов евро).

Груневелд - воспитанник ПСВ. С 2016 года он выступал за Неймеген, а в 2018 перебрался в Брюгге. Его выступление в Бельгии поспособствовало получению вызова в сборную Нидерландов.

Таким образом, футболист не поможет Брюгге в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского Динамо. Стоит сказать, что этим летом бельгийцы также потеряли еще одного сильного игрока атаки - бразилец Уэсли перешел в Астон Виллу.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал самого молодого игрока в истории АПЛ.