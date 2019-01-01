Тоттенхэм - Бавария 2:2 (пен. 6:5) видео голов и обзор финала Audi Cup

Финальный поединок турнира завершился со счетом 2:2, но "шпоры" оказались сильнее в серии пенальти.

Тоттенхэм - Бавария: видео голов Getty Images

Матч между Тоттенхэмом и Баварией в финале товарищеского турнира Audi Cup завершился со счетом 2:2. Лондонцы одержали победу в серии пенальти - свою попытку не реализовал только Кристиан Эриксен, а у Баварии промахнулись Давид Алаба и Жером Боатенг.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Бавария:

Тоттенхэм - Бавария 2:2 (6-5 в серии пенальти)

Голы: Ламела, 19; Эриксен, 57 - Арп, 61; Дэвис, 82.

Тоттенхэм: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

Напомним, что в матче за третье место Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.