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Тоттенхэм в серии пенальти вырвал у Баварии победу в финале Audi Cup

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"Шпоры" оказались чуть более удачливыми в послематчевой серии пенальти.
Тоттенхэм - победитель турнира Audi Cup
Тоттенхэм - победитель турнира Audi Cup
Getty Images

В финале товарищеского турнира Audi Cup встретились лондонский Тоттенхэм и мюнхенская Бавария.

“Шпоры“ открыли счет в поединке уже на 19-й минуте встречи, а во втором тайме сумели удвоить преимущество, однако мюнхенцы отыгрались и в итоге победитель определялся в серии пенальти, где удачливее были лондонцы.

Тоттенхэм - Бавария 2:2 (6-5 в серии пенальти)
Голы: Ламела, 19; Эриксен, 57 - Арп, 61; Дэвис, 82.

Тоттенхэм: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

Напомним, что в матче за третье место Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Тоттенхэм, Бавария, футбол, финал, Audi Cup
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