Реал - Фенербахче 5:3 видео голов и обзор матча за третье место турнира Audi Cup

"Сливочные" вырвали победу у клуба из Турции.

Реал - Фенербахче: видео голов Getty Images

В рамках турнира Audi Cup состоялся поединок за третье место, в котором встретились мадридский Реал и стамбульский Фенербахче.

"Сливочные" обыграли соперника со счетом 5:3, а хет-триком отличился Карим Бензема. Отметим, что во втором тайме ворота Королевского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал Мадрид - Фенербахче 5:3

Голы: Бензема, 12, 27, 53; Начо, 62; Мариано, 80 - Родригес, 6; Дирар, 35; Туфан, 59.

Реал Мадрид: Навас (Лунин, 46) - Одриосола (Карвахаль, 61), Варан (Де Ла Фуэнте, 46), Начо, Марсело (Гутьерес, 61) - Вальверде (Кубо, 73) - Иско (Модрич, 73), Кроос (Сеоане, 74) - Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Диас, 61), Азар (Лукас, 46).