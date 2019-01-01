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Реал - Фенербахче 5:3 видео голов и обзор матча за третье место турнира Audi Cup

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"Сливочные" вырвали победу у клуба из Турции.

Реал - Фенербахче: видео голов
Реал - Фенербахче: видео голов
Getty Images

В рамках турнира Audi Cup состоялся поединок за третье место, в котором встретились мадридский Реал и стамбульский Фенербахче.

"Сливочные" обыграли соперника со счетом 5:3, а хет-триком отличился Карим Бензема. Отметим, что во втором тайме ворота Королевского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал Мадрид - Фенербахче 5:3
Голы: Бензема, 12, 27, 53; Начо, 62; Мариано, 80 - Родригес, 6; Дирар, 35; Туфан, 59.

Реал Мадрид: Навас (Лунин, 46) - Одриосола (Карвахаль, 61), Варан (Де Ла Фуэнте, 46), Начо, Марсело (Гутьерес, 61) - Вальверде (Кубо, 73) - Иско (Модрич, 73), Кроос (Сеоане, 74) - Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Диас, 61), Азар (Лукас, 46).

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, Фенербахче, видео голов, обзор матча, футбол, турнир, Audi Cup
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