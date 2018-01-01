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Вест Хэм вместе с Ярмоленко сумел обыграть Герту

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Команды выдали результативный поединок, в котором было забито целых восемь голов.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Лондонский Вест Хэм встретился с берлинской Гертой в товарищеском матче. Команды выдали очень яркий и результативный поединок, в котором сильнее оказались англичане - 5:3.

В составе "молотобойцев" сыграл украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 60-й минуте встречи вместо Джека Уилшира. Отметим, что Андрей отличился результативными действиями во время последнего взятия ворот Герты.

В следующем матче Вест Хэм встретится с Атлетиком из Бильбао. Поединок состоится 3-го августа.

Герта - Вест Хэм 3:5
Голы: Копке, 3, 60, Зельке, 21 - Форналс, 11, Лансини, 29, Алле, 70, Диангана, 78, Антонио, 90.

Герта: Крафт (Ярстайн, 46), Фриде, Копке, Торунарига, Дарида (Груйич, 46), Дуда (Кович, 46), Зельке (Редан, 46), Клунтер (Леки, 46), Платтенхардт (Миттельштадт, 46), Шельбред (Ловен, 46), Эссвайн.

Вест Хэм: Хименес, Бальбуэна (Антонио, 60), Андерсон, Джонсон (Сабалета, 70), Диоп, Кресвелл, Лансини (Диангана, 70), Райс (Снодграсс, 60), Уилшир (Ярмоленко, 60), Форналс (Огбонна, 60), Алле (Чичарито, 70).

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Герта, товарищеский матч, контрольный матч, футбол
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