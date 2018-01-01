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Реал с Луниным победил Фенербахче

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Украинец появился на поле во втором тайме.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Мадридский Реал обыграл Фенербахче в рамках матча за третье место турнира Audi Cup.

Украинский голкипер вышел на замену после перерыва при счете 2:2, заменив Кейлора Наваса.

На 59-ой минуте матча Лунин пропустил дальний удар полузащитника Озана Туфана.

Реал Мадрид – Фенербахче 5:3
Голы: Бензема (12, 27, 53), Начо, 62, Мариано, 80 – Родригес, 6, Дирар, 35, Туфан, 59.

Реал Мадрид: Навас (Лунин, 46) – Одриосола (Карвахаль, 61), Варан (Де Ла Фуэнте, 46), Начо, Марсело (Гутьерес, 61) – Вальверде (Кубо, 73) – Иско (Модрич, 73), Кроос (Сеоане, 74) – Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Диас, 61), Азар (Лукас, 46).

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Реал
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