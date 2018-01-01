ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста года

Победитель награды станет известен 23 сентября.

Стали известны кандидаты на звание лучший игрок года Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из десяти претендентов на звание лучшего футболиста года.

Среди лучших оказались три игрока Ливерпуля, по два представителя Ювентуса и Барселоны, нападающий ПСЖ, полузащитник Реала и форвард Тоттенхэма.

Отметим, что в это список не попал обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич. Кроме того, среди номинантов нет ни одного голкипера.

Вашему вниманию полный список номинантов:

Криштиану Роналду (Португалия) - Ювентус

Френки де Йонг (Нидерланды) - Аякс/Барселона

Маттейс де Лигт (Нидерланды) - Аякс/Ювентус

Эден Азар (Бельгия) Челси/Реал Мадрид

Харри Кейн (Англия) - Тоттенхэм

Садио Мане (Сенегал) - Ливерпуль

Килиан Мбаппе (Франция) - ПСЖ

Лионель Месси (Аргентина) - Барселона

Мохамед Салах (Египет) - Ливерпуль

Вирджил ван Дейк (Нидерланды) - Ливерпуль

Отдать свой голос за одного из кандидатов вы можете на официальном сайте ФИФА.

Имена трех финалистов станут известны позже. Победителя объявят на традиционной церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 23 сентября в итальянском Милане.

Ранее определились кандидаты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.