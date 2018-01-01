Определились кандидаты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

В список номинантов попали десять специалистов.

Международная ассоциация футбола (ФИФА) объявила список специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера года.

Вашему вниманию полный список номинантов:

Джамель Бельмадри (сборная Алжира)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Марсело Гальярдо (Ривер Плейт)

Рикардо Гарека (сборная Перу)

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)

Фернанду Сантуш (сборная Португалии)

Эрик тен Хаг (Аякс)

Тите (сборная Бразилии)

Отдать свой голос за одного из кандидатов вы можете на официальном сайте ФИФА.

Имена трех финалистов станут известны позже. Победителя объявят на традиционной церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 23 сентября в итальянском Милане.