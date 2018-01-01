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Реал - Тоттенхэм 0:1 видео гола и обзор полуфинального матча Audi Cup

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"Шпоры" одержали минимальную победу над "сливочными" и вышли в финал турнира.

Реал - Тоттенхэм: обзор матча
Реал - Тоттенхэм: обзор матча
Getty Images

Лондонский Тоттенхэм обыграл мадридский Реал в полуфинале турнира Audi Cup.

Автором гола стал лидер "шпор" Гарри Кейн, который после ошибки Марсело расстрелял ворота соперника.

Смотрите видео гола и обзор матча Реал - Тоттенхэм:

Реал - Тоттенхэм 0:1
Гол: Кейн, 22

Реал: Навас - Карвахаль (Одриосола, 80), Рамос, Варан (Начо, 65), Марсело (Де ла Фуенте, 80) - Васкес (Винисиус, 65), Кроос (Вальверде, 65), Модрич (Сеоане, 80), Азар (Иско, 80) - Родриго (Кубо, 80), Бензема (Мариано, 80)

Тоттенхэм: Гассанига (Льорис, 46) - Фойт (Уокер-Питерс, 46), Альдервейрельд (Танганга 46), Вертонген (Санчес, 46), Роуз (Георгиу, 46) - Уинкс (Скипп, 46), Ндомбеле (Сиссоко, 46) - Ламела (Алли, 46), Эриксен (Моура, 46), Сон (Нкуду, 66) - Кейн (Перротт, 66).

Напомним, в финале Тоттенхэм сграет с Баварией, которая разгромила в полуфинале Фенербахче (6:1). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Тоттенхэм, видео гола, обзор матча, футбол
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