Бешикташ и Шальке не могут согласовать сумму трансфера Коноплянки

Турецкий клуб предлагает меньшую сумму, чем хочет получить Шальке.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к переходу в турецкий Бешикташ, однако трансфер может сорваться из-за стоимости трансфера.

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По информации издания Milliyet, “орлы“ предложили за 29-летнего украинца 2 миллиона евро, однако “кобальтовые“ рассчитывают получить как минимум в два раза больше. Стоит сказать, что Transfermarkt оценивает Коноплянку в 6,5 миллионов евро.

Источник отмечает, что в Турции Евгений будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, в то время как в составе Шальке он получает 4 миллиона. Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Евгения Коноплянки.