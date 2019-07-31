Бешикташ и Шальке не могут согласовать сумму трансфера Коноплянки
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к переходу в турецкий Бешикташ, однако трансфер может сорваться из-за стоимости трансфера.
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По информации издания Milliyet, “орлы“ предложили за 29-летнего украинца 2 миллиона евро, однако “кобальтовые“ рассчитывают получить как минимум в два раза больше. Стоит сказать, что Transfermarkt оценивает Коноплянку в 6,5 миллионов евро.
Источник отмечает, что в Турции Евгений будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, в то время как в составе Шальке он получает 4 миллиона. Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Евгения Коноплянки.
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