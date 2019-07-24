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Экс-девушка Неймара утопила в бассейне дорогой автомобиль

Комментариев: 3
Нога сербской модели соскочила с педали тормоза.
Сорайя Вучелич
Сорайя Вучелич
instagram.com/sorajavucelic/

Звезда сербского Playboy Сорайя Вучелич, которая является бывшей девушкой бразильского нападающего ПСЖ Неймара, попала в весьма курьезную ситуацию.

Как сообщает издание The Sun, красотка умудрилась утопить свой роскошный суперкар Lamborghini в бассейне. Инцидент случился во время отпуски девушки на юге Франции.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, на котором авто достали из бассейна. Сорайя отметила, что машина утонула из-за того, что ее нога соскользнула с педали тормоза.

32-летняя Вучелич - популярная сербская модель и Instagram-блогер. Существенный толчок в развитии ее карьеры дали непродолжительные отношения с Неймаром в 2011-м году.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду вновь спровоцировала слухи о беременности.

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Теги: модель, футбол, Неймар, вне игры, курьез
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Комментариев (3)
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Ivanez    31.07.2019, 12:42
Оценка:  +1
Ivanez
Кто этим бабам разрешаетмашины водить? Зачем им права выдают?
У этой бабенки кроме генетики от природы ничего больше нет, никаких залуг и достижений. А большие сиьськи это не достижение.
freemi    31.07.2019, 12:25
Оценка:  0
freemi
Как она передвигается на сових двух с ровной спиной ?
Котофунтик    31.07.2019, 12:13
Оценка:  0
Котофунтик
Карикатура какая то.Всего слишком-одного мало,другого много))
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