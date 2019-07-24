Экс-девушка Неймара утопила в бассейне дорогой автомобиль

Нога сербской модели соскочила с педали тормоза.

Звезда сербского Playboy Сорайя Вучелич, которая является бывшей девушкой бразильского нападающего ПСЖ Неймара, попала в весьма курьезную ситуацию.

Как сообщает издание The Sun, красотка умудрилась утопить свой роскошный суперкар Lamborghini в бассейне. Инцидент случился во время отпуски девушки на юге Франции.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, на котором авто достали из бассейна. Сорайя отметила, что машина утонула из-за того, что ее нога соскользнула с педали тормоза.

32-летняя Вучелич - популярная сербская модель и Instagram-блогер. Существенный толчок в развитии ее карьеры дали непродолжительные отношения с Неймаром в 2011-м году.

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