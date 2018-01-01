Сын Сульшера провел дебютный матч на профессиональном уровне

Ной Сульшер вышел на поле в товарищеском поединке против Манчестер Юнайтед, который возглавляет его отец.

Оле-Гуннар Сульшер с сыном Ной (слева) и Элайджа (справа) manutd.com

Манчестер Юнайтед продолжает подготовку к новому сезону и в рамках этого процесса провел товарищеский матч с норвежским Кристиансундом.

Поединок, который состоялся в Осло на стадионе Уллевол, завершился минимальной победой “красных дьяволов“ (1:0). Единственный гол был забит полузащитником МЮ Хуаном Матой с пенальти в компенсированное время.

Стоит сказать, что данный поединок стал дебютным для сына главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Сульшера. 19-летний Ной Сульшер, выступающий за Кристиансунд, впервые сыграл матч на профессиональном уровне.

Кристиансунд (Норвегия) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 0:1

Гол: Мата (90+2)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака, Джонс (Туанзебе, 61), Линделеф (Гринвуд, 63), Шоу (Мата, 60), Матич (Погба, 60), МакТоминай (Рохо, 60), Джеймс (Фред, 60), Лингард (Чон, 60), Марсьяль (Далот, 60), Рашфорд (Перейра, 62).