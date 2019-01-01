Малиновский отличился голевым пасом в матче против Норвича

Украинец помог своей новой команде одержать победу в товарищеском матче против Норвича.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский принял участие в товарищеском матче против Норвича, который состоялся в рамках предсезонного сбора в Уэльсе.

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Малиновский вышел на поле на 44-й минуте встречи, заменив Йосипа Иличича. Под конец поединка Руслан отдал голевую передачу на Мусу Барроу, который уверенно поразил ворота соперника и установил окончательный счет в матче - 4:1.

Ранее главный тренер Аталанты отметил, что Руслан Малиновский - очень сильный игрок.