Малиновский отличился голевым пасом в матче против Норвича
Украинец помог своей новой команде одержать победу в товарищеском матче против Норвича.
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский принял участие в товарищеском матче против Норвича, который состоялся в рамках предсезонного сбора в Уэльсе.
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Малиновский вышел на поле на 44-й минуте встречи, заменив Йосипа Иличича. Под конец поединка Руслан отдал голевую передачу на Мусу Барроу, который уверенно поразил ворота соперника и установил окончательный счет в матче - 4:1.
#Malinovskyi ASSIST 🇺🇦⚽️ GOAL Musa #Barrow#NorwichAtalanta | 1-4 | 91' pic.twitter.com/x5gN0REXUp— SportsBoxingUA (@SportUA2) 30 июля 2019 г.
Ранее главный тренер Аталанты отметил, что Руслан Малиновский - очень сильный игрок.
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