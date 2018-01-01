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Бавария - Фенербахче 6:1 видео голов и обзор полуфинального матча Audi Cup

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Мюнхенцы разгромили своего соперника и уверенно вышли в финал турнира.

Бавария - Фенербахче: видео голов
Бавария - Фенербахче: видео голов
Getty Images

Мюнхенская Бавария уверенно обыграла Фенербахче со счетом 6:1 и вышла в финал Audi Cup.

В финале турнира немцы сыграют с Тоттенхэмом, который сумел обыграть Реал.

Бавария - Фенербахче 6:1
Голы: Санчеш, 22, Горецка, 28, Мюллер, 31, 44 (с пенальти), 58, Коман, 40 - Крузе, 64.

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Киммих, Зюле (Давис, 60), Боатенг (Павар, 61), Алаба (Толиссо, 60) - Горецка, Алькантара (Цайзес, 74), Санчеш (Мартинес, 60) - Гнабри (Мюллер, 20), Левандовски (Арп, 74), Коман

Фенербахче: Текин - Исла (Саглам, 46), Чифтпынар, Сикейра, Калдырым (Дирар, 23) - Мозес (Саядманеш, 66), Экиджи (Рейес, 66), Туфан (Кадиолу, 71), Родригес (Зайц, 46) - Крузе, Мурики

Предупреждение: Исла, Саглам.

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Теги: Бавария, Фенербахче, видео голов, обзор матча, футбол, Audi Cup
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