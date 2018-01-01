Бавария уничтожила Фенербахче и вышла в финал Audi Cup

В финале турнира мюнхенский клуб сыграет с лондонским Тоттенхэмом.

Мюнхенская Бавария обыграла турецкий Фенербахче в рамках полуфинального матча предсезонного турнира Audi Cup в Мюнхене.

Поединок состоялся на Альянц-Арене и завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу подопечных Нико Ковача.

В финале соревнований Бавария сыграет с Тоттенхэмом, который в полуфинале минимально обыграл Реал.

Бавария - Фенербахче 6:1

Голы: Санчеш, 22, Горецка, 28, Мюллер, 31, 44 (с пенальти), 58, Коман, 40 - Крузе, 64.

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Киммих, Зюле (Давис, 60), Боатенг (Павар, 61), Алаба (Толиссо, 60) - Горецка, Алькантара (Цайзес, 74), Санчеш (Мартинес, 60) - Гнабри (Мюллер, 20), Левандовски (Арп, 74), Коман

Фенербахче: Текин - Исла (Саглам, 46), Чифтпынар, Сикейра, Калдырым (Дирар, 23) - Мозес (Саядманеш, 66), Экиджи (Рейес, 66), Туфан (Кадиолу, 71), Родригес (Зайц, 46) - Крузе, Мурики

Предупреждение: Исла, Саглам.