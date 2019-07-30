Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-форвард Шахтера стал игроком бразильского Палмейраса

Комментариев: 1
Луис Адриано покинул российский Спартак.
Луис Адриано
Луис Адриано
Getty Images

Нападающий московского Спартака Луис Адриано сменил клубную прописку.

Как сообщает официальный сайт Палмейраса, 32-летний футболист перебрался в стан бразильского клуба. Адриано заключил контракт сроком на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила один миллион евро.

Напомним, с 2007 по 2015 год Луис Адриано выступал за донецкий Шахтер, после этого он отыграл за Милан, а в январе 2017 года присоединился к Спартаку.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Виллиан отказался переходить в Китай, где ему предложили невероятную зарплату.

Поделись:
Теги: Луис Адриано, Спартак Москва, Палмейрас, трансфер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.07.2019, 23:14
Оценка:  0
гость
подлая мразь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь