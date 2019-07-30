Экс-форвард Шахтера стал игроком бразильского Палмейраса
Нападающий московского Спартака Луис Адриано сменил клубную прописку.
Как сообщает официальный сайт Палмейраса, 32-летний футболист перебрался в стан бразильского клуба. Адриано заключил контракт сроком на четыре года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила один миллион евро.
📝🤝— SE Palmeiras (@Palmeiras) 30 июля 2019 г.
Luiz Adriano é o novo atacante do Verdão ➤ https://t.co/k4v4ORva8y
Bem-vindo ao #MaiorCampeãoDoBrasil! 🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/JqoBim8uw0
Напомним, с 2007 по 2015 год Луис Адриано выступал за донецкий Шахтер, после этого он отыграл за Милан, а в январе 2017 года присоединился к Спартаку.
В минувшем сезоне бразилец отыграл 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и совершив 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Виллиан отказался переходить в Китай, где ему предложили невероятную зарплату.
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