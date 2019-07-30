Экс-форвард Шахтера стал игроком бразильского Палмейраса

Луис Адриано покинул российский Спартак.

Нападающий московского Спартака Луис Адриано сменил клубную прописку.

Как сообщает официальный сайт Палмейраса, 32-летний футболист перебрался в стан бразильского клуба. Адриано заключил контракт сроком на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила один миллион евро.

Напомним, с 2007 по 2015 год Луис Адриано выступал за донецкий Шахтер, после этого он отыграл за Милан, а в январе 2017 года присоединился к Спартаку.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Виллиан отказался переходить в Китай, где ему предложили невероятную зарплату.