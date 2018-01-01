Реал уступил Тоттенхэму в полуфинале Audi Cup

"Шпоры" добыли минимальную победу над "сливочными".

Мадридский Реал проиграл Тоттенхэму со счетом 0:1 в рамках полуфинального матча Audi Cup.

Единственный гол в этом поединке был забит Гарри Кейном на 22-й минуте после серьезной ошибки Марсело, который отдал неточный пас, позволив Кейну расстрелять ворота Наваса.

Реал - Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн, 22

Реал: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Васкес, Кроос, Модрич, Азар - Родриго, Бензема.

Тоттенхэм: Гассанига - Фойт, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз - Уинкс, Ндомбеле - Ламела, Эриксен, Сон - Кейн.

Отметим, что во втором полуфинальном матче турнира мюнхенская Бавария будет играть с турецким Фенербахче.