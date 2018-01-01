Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алвес потроллил себя, "примерив" новые профессии

Комментариев: 0
Самый титулованный футболист мира находится в поиске нового места работы.
Дани Алвес в образе спасателя на
Дани Алвес в образе спасателя на
instagram.com/danialves/

Известный бразильский футболист Дани Алвес, который после завершения сезона покинул ПСЖ, на данный момент находится в поисках нового клуба для продолжения карьеры.

Читай также: Копа Америка: Алвес - лучший игрок турнира, Алиссон стал лучшим вратарем

Недавно самый титулованный футболист мира сделал шуточную публикацию, где сообщил, что ищет работу и готов отправить свое резюме. После этого объявления футболист даже получил предложение от клуба из Сан-Марино.

Теперь же 36-летний защитник решил представить себя в самых разнообразных профессиях - продавца, фермера, таксиста, сторожа и спасателя на пляже. Фото Алвес опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес оригинально открыл бутылку при помощи своего достоинства.

Поделись:
Теги: Дани Алвес, фото, футбол, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь