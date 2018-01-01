Алвес потроллил себя, "примерив" новые профессии

Самый титулованный футболист мира находится в поиске нового места работы.

Известный бразильский футболист Дани Алвес, который после завершения сезона покинул ПСЖ, на данный момент находится в поисках нового клуба для продолжения карьеры.

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Недавно самый титулованный футболист мира сделал шуточную публикацию, где сообщил, что ищет работу и готов отправить свое резюме. После этого объявления футболист даже получил предложение от клуба из Сан-Марино.

Теперь же 36-летний защитник решил представить себя в самых разнообразных профессиях - продавца, фермера, таксиста, сторожа и спасателя на пляже. Фото Алвес опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес оригинально открыл бутылку при помощи своего достоинства.