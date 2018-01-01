Стало известно, сколько Коноплянка будет получать в Бешикташе

Ожидается, что о трансфере украинца объявят в ближайшие дни.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в скором времени может стать игроком турецкого Бешикташа.

Читай также: Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки

По информации известного издания Fanatik, в ближайшие дни Бешикташ официально объявит о трансфере 29-летнего футболиста. На данный момент сторонам осталось согласовать сумму компенсации, которую получит Шальке.

Отмечается, что зарплата украинца в Турции составит 3 миллиона евро в год. Таким образом, Коноплянка будет зарабатывать на один миллион меньше, чем в Германии.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка не поехал на сборы с Шальке.