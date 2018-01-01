Переключиться на мобильную версию
Тренды:

У Роналдиньо отобрали два его паспорта

Комментариев: 0
Футболиста лишили бразильского и испанского паспорта из-за огромного штрафа.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии, ПСЖ, Милана и Барселоны Роналдиньо попал в неприятную ситуацию.

Читай также: Власти Бразилии конфисковали автомобили, принадлежащие Роналдиньо

Как сообщает BBC, у бразильца наступили тяжелые времена. На данный момент его преследуют кредиторы, а 57 объектов его собственности арестованы властями. Кроме того, у Роналдиньо изъяли испанский и бразильский паспорта.

По информации источника, это связано с тем, что на бразильца наложен крупный штраф из-за незаконно построенного пирса в его домике на озере в городе Порту-Алегри. Кроме того, во время строительства футболист нанес вред экологии.

Издание Folha de S.Paulo отмечает, что Роналдиньо обязан выплатить штраф государству в размере 2,3 миллионов евро, чтобы уладить этот конфликт.

Ранее сообщалось, что игрока Барселоны Жерара Пике оштрафовали на крупную сумму за уклонение от уплаты налогов.

Поделись:
Теги: Роналдиньо, Бразилия, футбол, вне игры, паспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь