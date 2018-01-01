У Роналдиньо отобрали два его паспорта

Футболиста лишили бразильского и испанского паспорта из-за огромного штрафа.

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии, ПСЖ, Милана и Барселоны Роналдиньо попал в неприятную ситуацию.

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Как сообщает BBC, у бразильца наступили тяжелые времена. На данный момент его преследуют кредиторы, а 57 объектов его собственности арестованы властями. Кроме того, у Роналдиньо изъяли испанский и бразильский паспорта.

По информации источника, это связано с тем, что на бразильца наложен крупный штраф из-за незаконно построенного пирса в его домике на озере в городе Порту-Алегри. Кроме того, во время строительства футболист нанес вред экологии.

Издание Folha de S.Paulo отмечает, что Роналдиньо обязан выплатить штраф государству в размере 2,3 миллионов евро, чтобы уладить этот конфликт.

Ранее сообщалось, что игрока Барселоны Жерара Пике оштрафовали на крупную сумму за уклонение от уплаты налогов.