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Милевский: По молодости был секс с Тиной Канделаки, а с Дашей Астафьевой не получилось

Комментариев: 3
Бывший нападающий киевского Динамо поделился интересными воспоминаниями.
Артем Милевский
Артем Милевский
www.instagram.com/timi1010

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский в эфире Youtube-каналу КраСава признался, что у него были интимные отношения с бывшей телеведущей, а сейчас генеральным продюсером Матч ТВ Тиной Канделаки.

“По молодости было много с кем. Было ли с Тиной Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира в 2006 году.

Она приезжала снимать “Самый умный“ в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. Я знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: “Привет, это Тина Канделаки“. Я отвечаю: “Ну и что?“. В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю“, - рассказал Милевский.

Артем также поведал, с кем подобные отношения не cложились.

“С кем не получилось? Есть такая Даша Астафьева, известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и помешал: “Миля, отвези меня домой“. Все и накрылось“, - заявил футболист.

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Теги: футбол, Артем Милевский, Тина Канделаки, Даша Астафьева, Александр Алиев, вне игры
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Комментариев (3)
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Бульдозер  (аноним)  30.07.2019, 12:34
Оценка:  0
Бульдозер
хе-хе
жиголо-футболисты эскортники? не слыхал такого.... и много вас там таких в Динамо было?
Антибес    30.07.2019, 12:22
Оценка:  0
Антибес
Миля по-пьяни как всегда попутал.На самом деле он не Тину Канделаки пехал,а его самого матросили Сосо Павлиашвили и Отар Кушанашвили.Но перед постером Тины Канделаки.
гость  (аноним)  30.07.2019, 12:19
Оценка:  0
гость
Это Канделаки ебала милю. Его и Астафьева отстрапонила,пусть не пeздит этот алкаш картавый. Много рассказов было от кентов из патипа. И ебaсосину ему там рехтовали,раз oтпиздили и обоссали его,было за щеку надевали. Мусор есть мусор нахyй
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