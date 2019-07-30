Милевский: По молодости был секс с Тиной Канделаки, а с Дашей Астафьевой не получилось

Бывший нападающий киевского Динамо поделился интересными воспоминаниями.

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский в эфире Youtube-каналу КраСава признался, что у него были интимные отношения с бывшей телеведущей, а сейчас генеральным продюсером Матч ТВ Тиной Канделаки.

“По молодости было много с кем. Было ли с Тиной Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира в 2006 году.

Она приезжала снимать “Самый умный“ в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. Я знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: “Привет, это Тина Канделаки“. Я отвечаю: “Ну и что?“. В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю“, - рассказал Милевский.

Артем также поведал, с кем подобные отношения не cложились.

“С кем не получилось? Есть такая Даша Астафьева, известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и помешал: “Миля, отвези меня домой“. Все и накрылось“, - заявил футболист.