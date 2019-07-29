Роналду получил престижную награду от издания Marca

Испанский спортивный таблоид отметил успехи португальского нападающего.

Известное испанское издание Marca вручило форварду Ювентуса Криштиану Роналду награду под названием “Легенда“.

Португалец удостоился премии за успехи в футбольной карьере.

Футболист присутствовал на церемонии вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и агентом Жорже Мендешем. На мероприятие также приехал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

Отметим, что награда “Легенда“ существует с 1997 года. Ранее ее получали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер и Майкл Джордан.