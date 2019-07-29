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Роналду получил престижную награду от издания Marca

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Испанский спортивный таблоид отметил успехи португальского нападающего.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
www.instagram.com/marca

Известное испанское издание Marca вручило форварду Ювентуса Криштиану Роналду награду под названием “Легенда“.

Португалец удостоился премии за успехи в футбольной карьере.

Футболист присутствовал на церемонии вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и агентом Жорже Мендешем. На мероприятие также приехал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

Отметим, что награда “Легенда“ существует с 1997 года. Ранее ее получали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер и Майкл Джордан.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, награда, Marca
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