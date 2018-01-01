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Моуринью: Мне не хватает футбола, я не чувствую себя полностью счастливым

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Португальский специалист признался, что не может наслаждаться своим свободным временем.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выразил желание вернуться к работе.

"Это первый раз за более чем 20 лет, когда у меня есть время подумать и когда я нахожусь в Сетубале в конце июля-начале августа. Мои друзья говорят мне наслаждаться летом, но я не могу. Я не счастлив на 100%. Мне не хватает футбола. Я чувствую, что все еще полон огня.

Мне нужно идти компромисс со своими близкими, но я должен оставаться собой до последнего дня. Я не могу по-настоящему наслаждаться своим свободным временем.

Мне очень сложно отказываться от предложений, но я должен быть терпеливым и дождаться той возможности, которая бы соответствовала моему уровню как тренера. Возможно, когда-нибудь возглавлю сборную, но эта работа не для меня.

Но если это будет Португалия, я был бы очень горд", - цитирует португальца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью отказался от шокирующего предложения из Китая.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью
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