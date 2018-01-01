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Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

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Расследование по заявлению Нажилы Триндади завершено.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар не будет представать перед судом в деле об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади, сообщает UOL Esporte.

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Отмечается, что полиция Сан-Паулу сняла с футболиста все обвинения из-за отсутствия доказательств в совершении преступления.

Следователи столкнулись с массой противоречивых фактов в показаниях девушки. Таким образом, дело против Неймара закрыто.

Напомним, модель Нажила Триндади обвинила Неймара в том, что он изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу.

Отметим, что модель также выступила на телевидении с рассказом об инциденте. Ранее сообщалось, что Триндади обвинила своего адвоката в краже главных улик по этому делу.

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Теги: футбол, вне игры, Неймар
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