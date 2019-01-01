Корейцы грозят Ювентусу судом из-за невыхода на поле Роналду

Компания TheFasta требует возмещения убытков.

Организаторы товарищеского матча Ювентуса против сборной звезд южнокорейской К-Лиги (3:3) могут подать в суд на туринский клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Компания TheFasta считает, что "бьянконери" не выполнили условия проведения игры, поскольку в контракте был прописан выход Криштиану Роналду на поле.

Однако форвард провел весь матч на скамейке запасных, а после встречи стало известно, что он не сыграл из-за проблем с мышцами.

Поэтому представители фирмы требуют возмещения убытков, которые понесла TheFasta из-за неучастия в матче звездного португальца.

Напомним, встреча прошла в Сеуле 26 июля и собрала более 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Роналду подшутил над полицейским в Китае, чем вызвал бурную реакцию одноклубников.