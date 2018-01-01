Бывший защитник МЮ объявил о завершении карьеры

Легендарный Патрис Эвра планирует начать тренерскую карьеру.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра принял решение завершить карьеру футболиста.

“Я официально завершаю свою карьеру. В 2013 году я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все получится, то через полтора года я буду готов возглавить команду.

Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что только двое его игроков станут тренерами высокого уровня - это Райан Гиггз и Патрис Эвра“, - цитирует француза La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Патриса Эвра стал лондонский Вэст Хэм, за который он сыграл пять матчей в 2018 году. Он выступал за Ниццу, Монако, Ювентус и Марсель, но больше всего запомнился выступлениями за Манчестер Юнайтед.

С “красными дьяволами“ Патрис пять раз становился чемпионом Англии, один раз выигрывал Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок Англии и три раза Кубок Лиги.