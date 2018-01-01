Дембеле: Деньги - это причина для перехода в китайские клубы

Бывший игрок Тоттенхэма признался, что над ним смеялись, когда он перешел в Гуанчжоу Фули.

Полузащитник Гуанчжоу Фули Мусса Дембеле рассказал о причинах своего перехода в чемпионат Китая.

“Все смеялись, когда я перешел в Китай, но это мой выбор, о котором я не пожалел ни на секунду.

Да, деньги - это причина для перехода в клубы Китая. Люди, которые приезжают сюда, получают хороший оклад, но есть разные обстоятельства.

Если ты приезжаешь только из-за денег, не наслаждаешься этим опытом и сидишь в своем отеле, то это плохо. Если ты хорошо зарабатываешь и наслаждаешься местной культурой, то это будет хорошим опытом.

Я говорил своим партнерам по команде в Тоттенхэме, что через несколько лет хочу перебраться в другую страну. Когда я перешел в чемпионат Китая, то был очень рад. Это был большой вызов для меня, мне хотелось испытать культурный шок“, - цитирует Дембеле BBC.

Напомним, Мусса Дембеле перешел в Гуанчжоу Фули в январе 2019 года. Бельгиец будет получать 10 миллионов евро за сезон.