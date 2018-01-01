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Клуб из Сан-Марино сделал предложение самому титулованному футболисту мира

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Дани Алвес получил предложение на трудоустройство с неожиданного места.
Клуб из Сан-Марино сделал предложение самому титулованному футболисту мира

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес получил предложение от титулованного клуба Сан-Марино Тре Фиори продолжить свою карьеру в этом клубе.

Накануне бразилец заявил, что ищет себе новую команду и клуб Тре Фиори ответил на резюме игрока:

"Дани Алвес, мы ждем тебя! Мы – самый титулованный клуб Сан-Марино, поэтому если тебе нужны трофеи, футбол и вкусная еда – милости просим. Как тебе наше предложение?"

Тре Фиори 7 раз выигрывал чемпионат Сан-Марино, 7 раз побеждал в Кубке Сан-Марино и 4 раза брал Суперкубок. Дани Элвес этим летом завоевал свой 40-й трофей в карьере.

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Теги: Дани Алвес
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