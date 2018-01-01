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Аякс выиграл Суперкубок Нидерландов

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Для Аякса это девятая победа в Суперкубке страны.
Аякс выиграл Суперкубок Нидерландов

Состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между Аяксом и ПСВ. Обладателем трофея стал Аякс, обыгравший своего соперника со счетом 2:0.

Уже на первой минуте игры Аякс усилиями Дольберга открыл счет, а во втором тайме Блинд удвоил преимущество номинальных хозяев. 

Таким образом, Аякс завоевал Суперкубок Нидерландов, оставив не у дел ПСВ. Для Аякса это девятая победа в Суперкубке страны. У ПСВ таких достижений 11.

Аякс — ПСВ 2:0 
Голы: Дольберг, 1, Блинд, 53 

Аякс: Онана, Велтман, Мартинес (Шене, 59), Схюрс, Блинд (Магальян, 83), Тадич, Марин, Промес (Зиеш, 59), ван де Бек, Дест, Дольберг

ПСВ: Зут, Боскальи, Люккассен, Думфрис, Садилек, Росарио, Брума (Мален, 46), Гакпо, Хендрикс (Гутьеррес, 46), Бергвейн (Лосано, 59), Ламмерс

Предупреждения: Хендрикс, Гакпо, Велтман, Дест, Люккассен. 

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Теги: Аякс
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