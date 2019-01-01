Экс-игрок Барселоны перешел в японский Виссел Кобе
Бельгиец присоединился к Иньесте, Вилье и Самперу.
Бывший защитник Арсенала и Барселоны Томас Вермален стал игроком Виссел Кобе. Об этом сообщает официальный сайт японского клуба.
Футболист достался новому клубу совершенно бесплатно, поскольку с начала июля являлся свободным агентом.
Детали соглашения не разглашаются.
Последним клубом 33-летнего бельгийца была Барселона, в составе которой он провел всего 12 матчей во всех турнирах. Ранее Вермален защищал цвета Валвейка, Аякса, Арсенала и Ромы.
Отметим, что за Виссел Кобе выступают еще три экс-игрока Барселоны - форвард Давид Вилья, а также хавбеки Андрес Иньеста и Серхи Сампер.
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