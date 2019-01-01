Экс-игрок Барселоны перешел в японский Виссел Кобе

Бельгиец присоединился к Иньесте, Вилье и Самперу.

Бывший защитник Арсенала и Барселоны Томас Вермален стал игроком Виссел Кобе. Об этом сообщает официальный сайт японского клуба.

Футболист достался новому клубу совершенно бесплатно, поскольку с начала июля являлся свободным агентом.

Детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом 33-летнего бельгийца была Барселона, в составе которой он провел всего 12 матчей во всех турнирах. Ранее Вермален защищал цвета Валвейка, Аякса, Арсенала и Ромы.

Отметим, что за Виссел Кобе выступают еще три экс-игрока Барселоны - форвард Давид Вилья, а также хавбеки Андрес Иньеста и Серхи Сампер.