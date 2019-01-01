Ювентус без Роналду сыграл вничью со звездами чемпионата Кореи
Итальянский клуб продолжает предсезонную подготовку.
Туринский Ювентус не смог обыграть сборную звезд южнокорейской К-Лиги в рамках товарищеского матча в Сеуле.
В составе итальянской команды забили Симоне Муратори, Блез Матюиди и Матеус Перейра.
Отметим, что лидер туринцев Криштиану Роналду не принимал участия в матче.
К-Лига Старс — Ювентус 3:3
Голы: Осмар, 7, Цесинья, 45, Таггарт, 50 — Мураторе, 9, Матюиди, 78, Перейра, 81.
Стартовый состав Ювентуса: Щесны — Канселу, Де Лигт, Ругани, Беруатто — Джан, Пьянич, Мураторе — Бернардески, Игуаин, Манджукич.
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