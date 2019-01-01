Ювентус без Роналду сыграл вничью со звездами чемпионата Кореи

Итальянский клуб продолжает предсезонную подготовку.

Туринский Ювентус не смог обыграть сборную звезд южнокорейской К-Лиги в рамках товарищеского матча в Сеуле.

В составе итальянской команды забили Симоне Муратори, Блез Матюиди и Матеус Перейра.

Отметим, что лидер туринцев Криштиану Роналду не принимал участия в матче.

К-Лига Старс — Ювентус 3:3

Голы: Осмар, 7, Цесинья, 45, Таггарт, 50 — Мураторе, 9, Матюиди, 78, Перейра, 81.

Стартовый состав Ювентуса: Щесны — Канселу, Де Лигт, Ругани, Беруатто — Джан, Пьянич, Мураторе — Бернардески, Игуаин, Манджукич.