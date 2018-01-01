Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча Международного кубка чемпионов

Английские клубы встретились между собой в Шанхае.

Тоттенхэм уступил Манчестер Юнайтед Getty Images Манчестер Юнайтед в непростой борьбе обыграл Тоттенхэм в рамках Международного кубка чемпионов. Гол Гомеса в конце второго тайма принес манкунианцам победу. Вашему вниманию обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: Лукас Моура, 65 — Мартиаль, 21, Гомес, 80. Тоттенхэм: Гаццанига — Уокер-Питерс (Фойт, 46), Танганга (Мэрш, 70), Вертонген (Альдервейрельд, 46), Георгиу (Уайт, 62) — Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Эриксен, 62), Ндомбеле (Моура, 46) — Алли (Ролс, 62) — Пэротт (Ламела, 46), Кейн (Сон, 46). Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Ромеро, 46) — Ван-Биссака (Далот, 46), Смоллинг (Байи, 46, Туанзебе, 56), Рохо (Линделеф, 46), Янг (Шоу, 46) — МакТоминей (Матич, 46), Перейра (Фред, 46), Погба (Мата, 46) — Джеймс (Лингард, 46), Гринвуд (Рашфорд, 46), Марсиаль (Гомес, 46). Предупреждения: Алли, Танганга — Перейра.

Александра Колесникова