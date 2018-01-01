МКЧ: Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм

"Красные дьяволы" в непростой борьбе оказались сильнее "шпор".

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм встретились в рамках Международного кубка чемпионов.

На 21-й минуте МЮ усилиями Марсиаля открыл счет в матче. “Шпоры“ смогли ответить только во втором тайме.

Победу манкунианцам принес точный удар Гомеса.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Лукас Моура, 65 — Мартиаль, 21, Гомес, 80.

Тоттенхэм: Гаццанига — Уокер-Питерс (Фойт, 46), Танганга (Мэрш, 70), Вертонген (Альдервейрельд, 46), Георгиу (Уайт, 62) — Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Эриксен, 62), Ндомбеле (Моура, 46) — Алли (Ролс, 62) — Пэротт (Ламела, 46), Кейн (Сон, 46).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Ромеро, 46) — Ван-Биссака (Далот, 46), Смоллинг (Байи, 46, Туанзебе, 56), Рохо (Линделеф, 46), Янг (Шоу, 46) — МакТоминей (Матич, 46), Перейра (Фред, 46), Погба (Мата, 46) — Джеймс (Лингард, 46), Гринвуд (Рашфорд, 46), Марсиаль (Гомес, 46).

Предупреждения: Алли, Танганга — Перейра.