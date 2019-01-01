Сестра нападающего МЮ попала в финал конкурса красоты Мисс Англия

Тамара Рэшфорд оказалась среди 54 счастливых девушек.

Сестра форварда сборной Англии и Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда Тамара Рэшфорд вышла в финал конкурса красоты Мисс Англия, сообщает The Sun.

22-летней девушка прошла жесткий отбор: из 20 тысяч претенденток по всей стране в решающую стадию попали только 54.

“Поучаствовать в этом конкурсе - это удивительный опыт. Я чувствую страсть и драйв. Познакомиться с людьми из разных слоев общества - очень здорово. Многие люди считают это обычным конкурсом красоты, но для меня это совсем не так“, - рассказала Тамара.

Отметим, что Тамара является сводной сестрой футболиста. У них один отец, но разные матери.

Ранее сообщалось, что сестра Варана стала победительницей конкурса красоты во Франции.